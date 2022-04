FINAOSTA: Ripartono i mutui per la prima casa

Dopo la loro sospensione nel 2019, tornano i mutui regionali a tasso agevolato della Finaosta, la finanziaria regionale, destinati alle prime case.

Oggi la giunta regionale della Valle d'Aosta ha esaminato la delibera con le disposizioni applicative: le domande potranno essere presentate a partire dal primo luglio prossimo. "Finanziate tutte le 567 domande di mutuo che al nostro insediamento risultavano ferme per un totale di oltre 85,3 milioni di euro, si potranno nuovamente concedere i mutui prima casa che sono un fondamentale sostegno economico e sociale per le famiglie", spiega l'assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi.



"Tutto ciò in aggiunta alla misura del contributo in conto interessi ai mutui bancari che abbiamo attivato dallo scorso mese di dicembre", aggiunge l'assessore spiegando che è stata prevista anche "una premialità per le abitazioni a risparmio energetico, incrementando l'importo da euro 180.000 ad euro 200.000 per gli immobili a classificazione energetica A o superiore".

I mutui a tasso agevolato della Finaosta riguarderanno "l'acquisto, la costruzione e il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare" o "il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati", si legge in una nota dell'assessorato regionale alle Finanze.

Le domande saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione e per il loro finanziamento si attingerà all'apposito fondo di rotazione istituito alla Finaosta.