Courmayeur: Musicattoli, laboratori di narrazione di storie sonore e costruzione di giocattoli sonori

I Musicattoli sono oggetti sonori costruiti a mano, partendo dall’impiego di materiali naturali e artificiali, con i quali è possibile ottenere suoni e rumori originali e stravaganti da utilizzare nei giochi musicali. Scopo del laboratorio è quello di riscoprire quegli oggetti ricreandoli manualmente, ascoltando aneddoti sulla loro storia e utilizzandoli nei giochi musicali.

Due gli eventi con narrazione sonora del libro “Suoni di Goccia” ai quali possono partecipare tutti i bambini e i loro genitori, seguita da un’esplorazione degli oggetti sonori impiegati nella narrazione e da un atelier di costruzione di un oggetto sonoro.

Il primo appuntamento è per il 16 aprile alle ore 17.00: laboratorio per un massimo di 12 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, accompagnati dai loro genitori.

Si replicherà il 30 aprile alle ore 17.00: laboratorio per un massimo di 16 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, non accompagnati dai loro genitori.

Per info e prenotazioni degli eventi e appuntamenti telefonare al numero 0165 831351 o inviare una email a biblioteca@comune.courmayeur.ao.it

Per l’entrata in biblioteca si applicano le normative anticovid in vigore