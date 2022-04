Aosta: Con PNRR finanziati sei bandi per 2,8 milioni

Gli ultimi due progetti, con un risvolto sociale, prevedono la creazione di un Centro servizi e di una "stazione di posta" nel dormitorio comunale di via Jean-Joconde Stévenin, per 910.000 euro per la coibentazione e la ristrutturazione dell'immobile, oggi gestito dalla Caritas in accordo con la Regione, oltre ad altri 180.000 euro per tre anni di gestione.

L'ultimo progetto prevede la trasformazione dell'ex Progetto giovani di via Volontari del sangue, al pianterreno del condominio Doravidi, in quattro appartamenti per la vita autonoma di persone con disabilità, per un importo di 300.000 euro.