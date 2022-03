Raccolta materiale scolastico e didattico ad uso dei bambini provenienti dall'Ucraina

Le cartolibrerie Briviodue di corso Lancieri e Piazza Chanoux promuovono, in collaborazione con:

Cartolibreria Valdigne, Cartolandia ad Aymavilles, Cartidea di via Torino ad Aosta, Cartolibreria Luna di carta a Nus, Cartolibreria Francisco Nicoletta a Chatillon, Libreria Evoluzione a ST Vincent, Cartolibreria Cretaz a Pont Saint Martin, Piccolo Emporio Stella a Donnas, Les Bouquins a Champoluc, Tabaccheria al Villair Quart, Tabaccheria di Barmaverain a Gignod la raccolta di materiale didattico da destinare agli studenti ucraini giunti in Valle d'Aosta.

Le insegnanti stanno segnalando ciò che serve per aiutare concretamente le famiglie in fuga dalla guerra per ciò che riguarda l'aspetto cancelleria scolastica: zaini, astucci, giochi didattici ecc.

La popolazione è invitata quindi a contribuire nei vari negozi fisici,anche con poco ma con la certezza che i fondi vadano al sostegno allo studio dei ragazz*