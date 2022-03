Aosta: Nuova piazza al Quartiere Cogne davanti alle scuole

Un'area pedonale davanti alla scuola elementare Émile Lexert del quartiere Cogne, con la chiusura di via Joseph Cavagnet e la creazione di una piazza. È quanto ha deciso ieri la giunta comunale di Aosta. Sarà istituita quella che il codice della strada chiama "zona scolastica", con la chiusura del tratto di via Cavagnet tra gli incroci con via Lexert e via Alessandro Pollio Salimbeni, la realizzazione di una piazzetta centrale e di due piccole aree di parcheggio alle estremità.



"In quest'area, arredata con fioriere e panchine, si procederà alla realizzazione di un intervento di cosiddetta 'urbanistica tattica', per recupero e riqualificare gli spazi urbani anche attraverso interventi di 'street art' consistenti nella decorazione del sedime stradale a cura degli studenti delle scuole con la supervisione, in fase realizzativa, di personale esterno specializzato" si legge in una nota del Comune.