Crolla del 40% la richiesta di carne di agnello

Rispetto alla Pasqua 2021 il trend vede una diminuzione di richiesta di carne di agnello che si attesterebbe sul -40%, tendenza questa in linea con quella degli scorsi anni, infatti dal 2010 al 2016 mediamente la richiesta di carne di agnello sia nel periodo pasquale sia durante il resto dell'anno era scesa complessivamente del 50% mentre dal 2016 ad oggi si è assistito a un calo generalmente piu lento con una media del 35% rispetto ai 10 anni precedenti.

Per quest'anno le stime parlano di una diminuzione del 40% rispetto allo scorso anno, ma il trend potrebbe subire ancora degli scossoni visti i prezzi della carne di agnello che si attesta in macelleria nelle parti più pregiate come il cosciotto tra i 22 ed i 25 euro al kg con un possibile incremento previsto di circa il 10% nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua.

"Lo scorso anno in Italia sono stati uccisi circa 2 milioni di agnelli di cui 300.000 nel periodo pasquale- scrive in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- ovviamente parliamo di capi macellati e non allevati in quanto ogni anno in Italia vengono importati 750.000 agnelli i quali non dimentichiamolo prima di essere uccisi devono sottoporsi a viaggi massacranti che durano fino a 32 ore."