Châtillon: Preoccupazione per l'aumento della Tari in Consiglio comunale

Durante i lavori dell'ultimo Consiglio comunale di Chatillon ha destato preoccupazione l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti: "L'imposta subirà forti incrementi - segnala il sindaco Camillo Dujany - poiché s'inizia a pagare l'ammortamento degli investimenti fatti da Enval all'interno delle aree di stoccaggio e perché la ripartizione dei costi all'interno delle Unité Mont-Cervin ed Evançon è stata modificata facendo pagare il servizio di trasporto ai Comuni che conferiscono la maggior quantità di rifiuto indifferenziato".



Per Châtillon l'aliquota è cresciuta del 25%: "Un aumento che non riteniamo giusto, - afferma Dujany - abbiamo quasi il 75% di differenziazione, siamo uno fra i Comuni più virtuosi e subiamo l'aumento maggiore".



L'amministrazione intende dunque intervenire chiedendo che "una percentuale del costo complessivo - ha concluso il sindaco - sia attribuita ai Comuni che non raggiungono la soglia minima di differenziazione".