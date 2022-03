COSA SERVE AGLI UCRAINI - RIPRENDE RACCOLTA A SAINT MARTIN DE CORLEANS

Riprende anche alla parrocchia di Saint Martin de Corleans ad Aosta la raccolta di materiale da inviare al popolo ucraino massacrato dal dittarore Putin. LA RACCOLTA AVVIENE DALLE ORE 9 ALLE ORE 18.

SERVONO SOPRATTUTTO: medicinali in confezioni integre e non scaduti; materiale di primo soccorso: garze, bende, antiemorragici, lacci emostatici, disinfettanti, salviette igieniche. E ancora: scraponi uomo, magliette scure mutande e calze da uomo, torce e batterie.

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE PULITO ED IN BUONO STATO. Evitiamo di svuotare le cantine.

Gli organizzatori della raccolta chiedono, a chi ha tempo libero da dedicare allo smistamento, di segnalare la disponibilità in Parrocchia.

COURMAYEUR

L' 8 marzo, tra le 14 e le 17 presso i magazzini comunali, sotto piazzale del mercato (piazzale Grivel), sarà possibile consegnare materiali da inviare per l’emergenza Ucraina. In particolare servono: medicinali non scaduti e in confezioni integre, materiale di primo soccorso (garze, bende, cerotti, antiemorragici, lacci emostatici, disinfettanti), salviette igieniche. Pannolini per bambini e pannoloni per anziani. Scarponi da uomo, magliette scure, mutande e calze da uomo. Torce. Tutto il materiale deve essere pulito e in buono stato. Il tutto sarà poi consegnato dal personale addetto del Comune alla Chiesa di Saint-Martin de Corléans ad Aosta che si occupa della raccolta e invio del materiali.