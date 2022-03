Chatillon: Consiglio comunale convocato con venti punti all'ordine del giorno

E' stato convocato il Consiglio comunale di Châtillon il 9 marzo alle 14.30 con venti punti all’ordine del giorno: innanzitutto i consiglieri prenderanno atto della costituzione del nuovo gruppo consiliare n.3 composto da Émile Gorret (capogruppo), Stefania Muscolo e Gilda Gallo (vicecapogruppo) che, nella loro comunicazione, hanno indicato quale motivazione del distacco del gruppo consiliare n.1 «la necessità di garantire quanto più possibile il raggiungimento degli obiettivi che gli scriventi consiglieri avevano rappresentato al proprio corpo elettorale durante la campagna elettorale e l’importanza di una strategia comune volta all’utilizzo dei fondi del Pnrr per il rilancio del territorio e la volontà di collaborare con i Gruppi consiliari per il perseguimento delle azioni politico-amministrative per il benessere della collettività cittadina». Conseguentemente si dovrà procedere con la sostituzione del capogruppo e del vicecapogruppo del gruppo consiliare n.1.



Sarà posta in approvazione la mozione 'Solidarietà al popolo ucraino e condanna della guerra come forma di risoluzione delle controversie' per poi passare alla messa in votazione delle delibere funzionali all’approvazione del bilancio.



Saranno determinate le aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu) per quest'anno e sarà proposta la presa d’atto del Piano economico finanziario relativo ai costi della gestione dei rifiuti urbani da parte del SubAto Evançon-Mont-Cervin, con conseguente determinazione delle tariffe Tari.



Saranno determinate le tariffe dell’Imposta di soggiorno è verrà posta in approvazione la convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin e i Comuni del comprensorio per l’esercizio associato di funzioni comunali. Saranno determinate le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori e ai consiglieri comunali.



Si arriverà quindi alla discussione del Documento unico di programmazione semplificato (Dups) e del bilancio di previsione pluriennale 2022/24; in approvazione anche il progetto esecutivo per la gestione integrata del servizio d'illuminazione pubblica per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione d'interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, mediante operazione di finanza di progetto.



Sarà proposta l’approvazione della convenzione con il Consorzio di miglioramento fondiario Ru des Gagneurs e coi Comuni di Emarèse e Saint-Vincent per la realizzazione della ciclovia dello Zerbion. In approvazione la proposta di intesa con la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Pontey per il completamento del percorso ciclo-pedonale di interesse regionale del fondovalle.



Sarà data risposta alle interrogazioni presentate dal Gruppo consiliare n.2 e dedicate alle nuove disposizioni riguardanti il servizio 'rifiuti covid' in vigore dal 1° febbraio di quest'anno e l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso polisportivo denominato Amedeo Bortoletto e dello stadio comunale denominato Ernesto Brunod. Sarà infine discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza relativa al progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientemente energetico della ex Casa della Musica.