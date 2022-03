Aosta: Ordinanze di modifica temporanea alla circolazione in viale Conte Crotti e in via de Tillier

Il Comune di Aosta, con un'ordinanza, ha stabilito alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire l’esecuzione di lavori di carico di materiali da smaltire in viale Conte Crotti all’altezza dei civici numeri civici 27/31 che avranno luogo il 4 marzo dalle 8.30 alle 18:



• divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), sugli stalli di sosta a pettine nella zona interessata dai lavori;



• chiusura al transito per tutti i veicoli della corsia Ovest, con senso di marcia Nord / Sud, dall’intersezione con via Bréan sino alla rotatoria con le vie Piccolo San Bernardo / corso Battaglione Aosta / Via Monte Grivola/ Via Chambery;



• obbligo di fermarsi, dare la precedenza e di svolta a sinistra lungo via Bréan, per tutti i veicoli che transitano sulla corsia Ovest, con senso di marcia Nord / Sud, provenienti da corso Saint-Martin-de-Corléans;



• obbligo di fermarsi, dare la precedenza e di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da via Bréan in attestazione su viale Conte Crotti.



Altresì il Comune ha deciso modifiche anche in via de Tillier per consentire l’esecuzione di operazioni di trasloco in via de Tillier all’altezza del numero civico 7 che avranno luogo il 7 marzo dalle 7.30 alle 15.30:



• chiusura al transito per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice delle operazioni di trasloco. Sarà consentito il transito delle autovetture e dei furgoni lungo il tratto compreso tra via Gramsci/via de Tillier con obbligo di proseguire lungo quest’ultima nei periodi d'intervallo tra un’operazione di carico/scarico e l’altra.