Gli alpini valdostani si ritrovano a Saint Martin de Corléans

Il 6 marzo avrà luogo l’assemblea dei delegati della sezione valdostana dell’Associazione nazionale alpini (Ana): il ritrovo è previsto per le 9 nel salone polivalente sotto la Chiesa parrocchiale di Saint Martin de Corléans ad Aosta.



Negli interventi previsti il presidente Carlo Bionaz illustrerà la propria relazione morale che avrà, come tema di rilievo, l’organizzazione nel 2023 delle manifestazioni celebrative per il centenario di fondazione della sezione valdostana con il contestuale raduno ad Aosta del primo raggruppamento alpino. Un evento che farà rivivere in Valle d’Aosta l’atmosfera dell’adunata nazionale del 2003 quando centinaia di migliaia di penne nere accorsero al richiamo del motto diventato ormai storia: ch’a cousta l’on ch’a cousta viva i vei, viva l’Aousta!



Quest’anno si celebrano anche i 150 anni di fondazione del corpo degli alpini e la sezione valdostana, congiuntamente col centro addestramento alpino, parteciperà ad una serie di attività promozionali la prima delle quali è prevista in piazza Roncas per il 17 marzo, curata direttamente dal comando delle truppe alpine. E’ prevista anche l’elezione di alcuni nuovi consiglieri sezionali: Walter Chentre, Gianfranco Baudone, Aldo Lantermo, Patrizio D’Herin, Fabrizio Comola, Ezio Caielli , Leandro Bonin; sono inoltre previsti gli interventi dei responsabili di: Giornale sezionale, Protezione civile, Fanfara, Coro, Sport.