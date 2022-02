Les Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste Édition 2022

Du jeudi 3 au mercredi 30 mars 2022

Un peu partout dans le monde, de nombreux organismes, mais aussi des établissements publics, des écoles, des bibliothèques et des entreprises organisent diverses manifestations pour tous ceux qui souhaitent participer à cette grande fête.

Depuis plusieurs années, la Région autonome Vallée d’Aoste participe à cet événement et organise, en collaboration avec différents partenaires, des initiatives liées à la francophonie sur l’ensemble du territoire régional.

Pour fêter les Journées de la Francophonie 2022, la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce, de même que l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale organisent, tout au long du mois de mars, des initiatives destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés, du jeudi 3 jusqu’au mercredi 30 mars 2022.

Cette année, les Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste débuteront donc le jeudi 3 mars 2022, à 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste, par la conférence–concert de Federico Longhi et Maria Cristina Pantaleoni, avec la participation du musicologue Alessandro Mormile.Vous trouverez ci-dessous les programmes des initiatives destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés.

