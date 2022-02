Un’estate…a suon di giovani: pubblicati due bandi per le associazioni

Centri estivi, avvicinamento allo sport, volontariato: sono le tre ricette per l’estate dei giovani valdostani proposte dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta in partenariato con la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, nell’ambito di una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, (DGR 1254 del 23/11/2020) a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al DM 44/2020.

Sono infatti stati pubblicati due avvisi, dedicati alle organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), o in fase di trasmigrazione allo stesso, e con sede legale nella Regione Valle d’Aosta, per finanziare l’organizzazione di attività dedicate ai più giovani.

Il primo di essi, suddiviso in “Estate in compagnia” e “Sport per tutti”, vuole rispondere all’esigenza di creare sul territorio regionale momenti di incontro e di scambio finanziando la realizzazione di centri ed attività estivi che prevedono stage di arti performative (teatro, cinema, musica, danza ecc…), laboratori e corsi, attività di scoperta del territorio, iniziative educative e ricreative anche con soggiorni residenziali e semi-residenziali in rifugi, ristoranti o ostelli, per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Rientrano nel campo di finanziamento dell’avviso anche le attività di avvicinamento allo sport, con un’attenzione alle discipline meno praticate, per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni, per favorire l’accesso alle diverse attività motorie praticate in Valle d’Aosta e per imparare a socializzare, rispettare le regole e rafforzare il lavoro di squadra. Le attività devono svolgersi tra il 10 giugno ed il 10 settembre 2022. Le risorse ammontano a 34.000 euro per “Estate in compagnia” e 36.000 euro per “Sport per tutti”.

Il bando “Giovani ON” si propone di riportare al centro il protagonismo dei giovani, favorendo iniziative che vedano come attori principali proprio adolescenti e giovani adulti, chiamati a progettare e realizzare azioni di partecipazione, scambio e mobilitazione attraverso l’attivazione di due campi di volontariato, uno nell’area di Aosta e dintorni (con la valorizzazione degli spazi della Cittadella dei Giovani), ed uno in Alta Valle, nelle Unités des Communes Valdigne Mont Blanc, Grand Paradis e Grand Combin. I campi dovranno svolgersi nei mesi di luglio e agosto e sono dedicati a giovani dai 15 ai 25 anni. Le risorse ammontano a 30.000 euro.

Le proposte progettuali devono essere presentate da una rete partenariale composta da almeno due organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, di cui una capofila.

Le domande, corredate dagli allegati scaricabili sul sito del CSV – dove si potrà prendere visione anche del bando integrale – , dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 dell’8 aprile 2022.

PER SAPERNE DI PIU