Ayas: Imu e Tari all'esame del Consiglio comunale

E' stato convocato il Consiglio comunale di Ayas il 24 febbraio alle 17 per discutere e votare l'ammontare delle tariffe di Imu e Tari previste per l'anno in corso nonché di quelle dell'acqua, ma anche il bilancio di previsione pluriennale e il documento unico di programmazione, così come la convenzione tra i comuni del comprensorio e l'Unitè des communes valdotaines Evancon.