Svelate le opere premiate al concorso aspettando la Fiera

Martedì prossimo 22 febbraio, alle ore 11, nel chiostro della Collegiata di Sant’Orso, ad Aosta, saranno presentate le cinque opere di artigianato di tradizione, selezionate dalla Giuria di esperti nominata dalla Giunta regionale, a cui sono stati assegnati premi-acquisto.

Per questa prima edizione sono state presentate 15 opere, proposte da artigiani professionisti o maestri artigiani del settore tradizionale e di quello equiparato.

L'acquisizione di un nucleo di opere di artigianato di tradizione favorisce un significativo arricchimento del patrimonio culturale e artistico regionale.

In particolare le cinque opere premiate, nel corso della prima edizione 2021, saranno esposte nei prossimi mesi ad Aosta, nell’area della Collegiata dei Santi Orso e Pietro, luogo di origine della millenaria Fiera di Sant’Orso e spazio dove sta nascendo, anche in collaborazione con l’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT), un centro per la valorizzazione del patrimonio artigianale, attraverso l’organizzazione di mostre e di laboratori didattici per bambini.