Pari opportunità nel lavoro, arriva dal Comitato un incontro formativo sul tema

Il 21 febbraio a partire dalle 14.30 nella sala Ida Maria Viglino di Palazzo regionale avrà luogo un incontro formativo incentrato sulle pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo: è organizzato dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Aosta, in collaborazione con l’assessorato, è aperto a tutti e ad accesso libero, è rivolto in particolare agli avvocati iscritti all’Ordine, alle imprese, ai consulenti del lavoro, alle associazioni sindacali e datoriali ed approfondirà la genesi e i contenuti della riforma, il punto di vista dei lavoratori e dei datori di lavori.



Il legislatore è intervenuto in materia di pari opportunità nel contesto lavorativo rafforzando la tutela, già offerta dal Codice delle pari opportunità, inserendo un inedito sistema di certificazione e conseguente premialità per le aziende virtuose ed inasprendo l’apparato di sanzioni e controlli.



L’incontro, moderato da Giovanna Prato, giuslavorista e presidente del Consiglio pari opportunità dell’Ordine di Biella, vedrà gli interventi dell’onorevole Chiara Gribaudo, firmataria della proposta di legge, di Tatiana Biagioni, presidente dell’Associazione giuslavoristi italiani e di Giovanna Pacchiana Parravicini, presidente dell’Associazione giuslavoristi italiani sezione Piemonte e Valle d’Aosta.



Interverranno anche Luigi Bertschy (assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro), Katya Foletto (consigliera regionale di parità), Domenico Palmas (presidente Consiglio ordine avvocati di Aosta) e Alessandra Fanizzi (presidente del Comitato pari opportunità Ordine avvocati di Aosta).



Il convegno è accreditato ai fini formativi per gli avvocati dal COA di Aosta con il riconoscimento di n. 3 crediti. I crediti verranno riconosciuti ai partecipanti in presenza all’intera sessione. L’ingresso sarà consentito ai possessori di green pass rafforzato e a chi sarà dotato di mascherina FFp2. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul canale Youtube della Regione autonoma Valle d’Aosta RegVda.