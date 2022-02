Al via ‘Universovda’, l'open day online dell'ateneo valdostano

Un open day in diretta streaming per presentare ai futuri studenti l'offerta formativa dell'Università della Valle d'Aosta per il prossimo anno accademico: è partito il conto alla rovescia per il primo appuntamento con 'UniversoVda' che avrà luogo venerdì 18 febbraio a partire dalle 10.45 in diretta streaming.



L'inziativa è rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, alle loro famiglie e a quanti sono interessati a conoscere i corsi offerti dall'ateneo valdostano: per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma online, all'indirizzo www.univda.it/benvenuti/. Ad iscrizione avvenuta, sarà inviato un link per accedere all'ambiente virtuale in cui si svolgerà l'open day.



L'incontro si aprirà con la presentazione del sistema universitario italiano e proseguirà, nel pomeriggio, con l'illustrazione dei singoli corsi di laurea proposti dall'Univda, a cura dei docenti. In particolare saranno presentati il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (ore 14.45-15.15); il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (ore 15.20-15.50); il corso di laurea triennale in Scienze dell'economia e della gestione aziendale e il corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (ore 15.55-16.35).



Chiuderanno il cerchio, il corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (ore 16.40-17.10) e quello in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo, dalle ore 17.15. L'Univda fa sapere in una nota che è possibile partecipare "a tutta l'iniziativa o a scelta al momento che più interessa", mentre "dalle 15.30 alle 17.30 studenti, docenti e personale dei servizi amministrativi saranno a disposizione in tre diverse stanze virtuali per rispondere alle domande" dei partecipanti. I prossimi open day si terranno, preferibilmente in presenza, il 15 luglio e il 2 settembre.