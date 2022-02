Glacier Whymper observé spécial, enquête inédite

Il y a très peu de neige et les températures sont supérieures à la moyenne de la période: pour cette raison les techniciens de la zone Glaciers de la Fondation Montagne Sure de Courmayeur, accompagnés des guides alpins de la société Courmayeur, ont grimpé le jeudi 27 janvier pour un relief inhabituel pendant l'hiver sur le glacier des Grandes Jorasses, en Val Ferret, sur le massif du Mont Blanc. L'intervention a été possible grâce à "la rareté de la neige et les températures élevées de ce mois de janvier".



L'enquête a été réalisée à 4.100 mètres d'altitude: la détection des températures internes du sérac Whymper, qui depuis des années menace de s'effondrer, permet de disposer de "données actualisées" pour "valider les mesures effectuées lors de la campagne 2021" et "les résultats obtenus de cette étude seront comparés à ceux des mesures précédentes".



Le Whymper, ainsi que le glacier de Planpincieux, sont depuis des années des observateurs privilégiés. Les premiers sondages sur le sérac des Grandes Jorasses ont été réalisés en 1997 par l'Eth, l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Celles de janvier 2022 "fourniront des indices fondamentaux sur l'évolution du glacier Whymper, avec des indications à valeur stratégique sur les modifications qu'il a subies et sur les scénarios attendus dans le contexte actuel de changement climatique".