Modifiche temporanee alla circolazione in via Antica Zecca

Per consentire l’esecuzione dei lavori di montaggio di una gru edile in un’area privata di via Antica Zecca con un’ordinanza del comune di Aosta sono state stabilite le modifiche alla circolazione in vigore giovedì prossimo 10 febbraio dalle 8.15 alle 17.



Chiusura al traffico veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori all’altezza dei numeri civici 32-26. Saranno posizionate indicazioni per portare a conoscenza di residenti e conducenti dei mezzi di soccorso del periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi.



Gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili ed alle eventuali attività commerciali presenti in loco saranno garantiti; a tal proposito chi dispone di posto auto o garage tra il numero civico 26 e l’incrocio con via Sant’Anselmo potrà uscire, ma non rientrare fino al termine dei lavori, da via Antica Zecca verso via Vevey lato Nord.