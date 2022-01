Multa e sospensione della patente per il conducente di un trattore stradale

Nei giorni scorsi la Polizia ha multato il conducente di un trattore stradale per violazioni al codice della strada.



Durante i servizi di controllo in autostrada gli agenti hanno rilevato che era alla guida da 18 ore consecutive; l’uomo, sfruttando l’utilizzo della targa prova applicata al mezzo pesante, non ha inserito la propria carta conducente nel tachigrafo digitale del veicolo. Tale carta interagisce col tachigrafo digitale del mezzo per la memorizzazione delle informazioni sui tempi di guida e riposo dei conducenti di veicoli per il trasporto di merci e persone.



Approfondite verifiche effettuate dagli agenti hanno permesso di appurare che la targa prova è stata più volte utilizzata in violazione delle corrette norme di utilizzo ed hanno evidenziato una serie di violazioni al codice della strada per le quali è stata emessa sanzione amministrativa per circa duemila euro; inoltre al conducente è stata sospesa la patente di guida e gli sono stati decurtati 25 punti della patente.