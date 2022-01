Conclusa nella notte operazione soccorso sulla cascata Cold Couloir

Si è conclueso all'una di notte l'intervento coordinato dal Soccorso Alpino Valdostano a Cogne, nella Valeille, in seguito alla richiesta di aiuto di due ghiacciatori in difficoltà sulla via del rientro dalla cascata Cold Couloir; la stessa dell'intervento di sabato della notte ma 200 metri più in alto)

I due ghiacciatori, di nazionalità italiana, hanno chiesto aiuto perch? un difficoltà ma in buone condizioni fisiche.

La natura impervia del terreno e il buio richiedono l'intervento di una squadra via terra.