Sconcerto a Saint Vincent per morte di Roberto Arrigoni

E' il 61enne valdostano Roberto Arrigoni, di Saint-Vincent, l'autista del pulmino da 9 posti adibito al trasporto di turisti precipitato ieri pomeriggio nel torrente Evancon a Champoluc, in Val d'Ayas.

Inutili i tentativi dei carabinieri di rianimarlo, Arrigoni non ce l'ha fatta: diversi i traumi riportati nell'incidente e inoltre l'uomo quasi certamente è stato colto da infarto mentre era alla guida. I passeggeri del pulmino, una coppia di 75 e 77 anni e una donna di 67 svedesi, sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aost ma in mattinata sono stati dimessi.

La notizia della morte di Arrigoni, che era stato per diversi portiere al Grand Hotel Billia e poi autista anche per il Casino de la Vallée, ha destato cordoglio e commozione a Saint-Vincent e più in generale della media Valle, dove l'uomo era molto conosciuto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pulmino ha sfondato una protezione del ponte ed è finito nel torrente. Due militari dell'Arma che hanno assistito all'incidente sono stati i primi a intervenire in soccorso degli occupanti del mezzo. Sul posto hanno anche operato Carabinieri, Vigili del fuoco e una guida del Soccorso alpino valdostano che era in zona.