Le notaire Giampaolo Marcoz, d'Aoste, est le nouveau président du Conseil des notariats

Marcoz, né en 1975, prend la place du notaire hongrois Ádám Tóth et dirigera les 22 notariats de l'Union européenne et les 45.000 notaires d'Europe jusqu'en 2023. L'objectif de la présidence italienne, selon un communiqué, "sera d'œuvrer pour atteindre les trois objectifs identifiés par la présidence française du Conseil de l'Union européenne: relance, puissance et appartenance".

Les regards se portent donc sur la "transition numérique dans le domaine juridique", pour laquelle un "projet ambitieux" est en gestation, qui veut "mettre en place une plateforme unique du notariat de l'Ue capable d'être interconnectée et interopérable avec les applications présentes et futures avec la finalité, par exemple, de la lutte contre le blanchiment d'argent". Pour mieux évaluer le potentiel et les possibilités de ce nouvel outil, un Hackaton sera organisé à Bruxelles, auquel participeront des équipes de spécialistes multidisciplinaires de différents pays.

Cette année sera dédiée aux jeunes. Dans cette perspective, le Cnue "initiera une action spécifique sur le sujet de la protection des données et des enjeux intergénérationnels" et la figure du notaire "devra jouer un rôle de protection, de conseil et de protection des données que les personnes, notamment les jeunes, introduisent sur le web". Au centre des réflexions sur le sujet, ils figureront "les questions relatives aux mécanismes du patrimoine numérique et aux portefeuilles protégés par des clés numériques conservées par les notaires", tandis que "sur le front du real estate- conclut le communiqué-, une série de la recherche sera lancée en collaboration avec les universités européennes les plus importantes". (Dire)