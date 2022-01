Il covid blocca la Foire di Sant'Orso

“La millenaria manifestazione – spiega l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy - ha assunto negli anni una valenza internazionale, con la partecipazione di un gran numero di visitatori. Al momento l’emergenza epidemiologica in Valle d’Aosta, nelle regioni limitrofe, in Francia e in Svizzera e in generale in Europa, richiede un atteggiamento di massima precauzione”.

“Sarebbe stato più semplice annullare l’evento e rinviarlo al prossimo anno, - prosegue l’Assessore Bertschy - ma ciò avrebbe comportato una pesante penalizzazione del settore dell’artigianato, in generale del sistema economico-produttivo e socio-culturale della Valle d’Aosta e anche dell’immagine complessiva della Foire. Per questo motivo la Giunta ha approvato il rinvio della manifestazione a data da definirsi in un periodo compreso tra metà marzo e metà aprile, laddove le condizioni sanitarie e normative lo consentano”.

Sull’ipotesi del rinvio è stato effettuato un sondaggio presso iscritti alla 1022/a Fiera di Sant’Orso e all’Atelier des Métiers, a cui hanno risposto positivamente oltre 800 artigiani.

“Considerata anche l’incoraggiante partecipazione e disponibilità dimostrata in questa occasione dagli artigiani, che ringrazio, - conclude l’Assessore - entro una decina di giorni valuteremo, di concerto con le autorità sanitarie e con tutti i soggetti istituzionali e economici coinvolti, se, quando e con quali formule organizzative riproporre l’evento in primavera”.