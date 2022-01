Nuove date per le vaccinazioni al drive-in di Aosta, anche ad accesso libero

Sono disponibili ulteriori date, anche con accesso libero, nella sede del drive-in di via Lavoratori vittime del Col du Mont, ad Aosta: le nuove date sono oggi 12 gennaio e venerdì 14.



Dal 18 gennaio saranno aperte le vaccinazioni anche con accesso libero tutti i martedì, giovedì e venerdì e saranno fatte dalle 20 a mezzanotte. I cittadini prenotati tramite il portale delle Poste italiane saranno vaccinati con priorità e in base all'orario di prenotazione.



Ogni giorno sono 150 i posti prenotabili, potranno ricevere la vaccinazione con accesso libero i cittadini maggiorenni sani, anche non residenti in Valle d'Aosta, già immunizzati con prima e seconda dose, trascorsi non meno di 150 giorni da quest'ultima.



Saranno effettuate al drive-in solo le terze dosi con vaccino a mRna Moderna, l'accesso è consentito solo in automobile, il vaccino sarà somministrato scoprendo la spalla dal lato del finestrino ed è necessario presentare la tessera sanitaria.