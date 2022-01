Nuovi corsi FSE per giovani e adulti disoccupati

Nei primi mesi del 2022, Progetto formazione avvia un corso di manutenzione del PC rivolto a giovani disoccupati dai 18 ai 30 anni non compiuti e tre corsi dedicati ad adulti disoccupati dai 25 ai 67 anni non compiuti per l’acquisizione di competenze informatiche, per la formazione di assistenti di studio medico e operatori dei servizi alberghieri di housekeeping.

Per iscriversi è necessario compilare la domanda d’iscrizione FSE e la dichiarazione allegata scaricabile dal sito di Progetto formazione, corredato da copia del documento d’identità e dal questionario strumenti informatici per FAD.

La documentazione può essere presentata a mano presso una delle sedi di Progetto Formazione, previo appuntamento prenotabile sulla piattaforma RESERVO oppure inviata all’indirizzo iscrizione@progettoformazione.org, indicando il titolo del corso.

Per maggiori informazioni chiamare 0165 43851 / 0166 691150 / 378 3031235 oppure visitare il sito di Progetto formazione.

I corsi sono realizzati nell’ambito dell’Avviso pubblico 21AC emanato, con una dotazione totale di risorse pari a 2.477.000,00 euro, dall’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro in collaborazione con l’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate.