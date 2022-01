Parlement Jeunesse 2022 Wallonie-Bruxelles: le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 14 janvier

Il reste trois jours pour déposer les candidatures à la 25e session du Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se déroulera à Bruxelles du 28 février au 4 mars 2022. Le délai du concours lancé par le Conseil de la Vallée à l'intention des jeunes est en effet fixé au 14 janvier prochain, à 17heures.

Les participants à la sélection doivent être résidants en Vallée d'Aoste et être âgés de 18 à 26 ans au 24 février 2022. Pour y prendre part, les candidats sont appelés à présenter une lettre de motivation d'une page maximum dans laquelle exposer les raisons pour lesquelles ils postulent et les attentes envers cette expérience.

Le dossier de candidature doit comprendre la demande de candidature - dont le formulaire est disponible à l'adresse www.consiglio.vda.it -, la lettre de motivation et une copie d'un document d'identité, et il devra être remis à l'Archive du Conseil de la Vallée - 1, place Deffeyes - Aoste ou envoyé par courriel à l'adresse archivio@consiglio.vda.it ou à l'adresse PEC du Conseil consiglio.regione.vda@cert.<wbr></wbr>legalmail.it

Le Parlement Jeunesse réunit, chaque année, près d'une centaine de jeunes qui, dans le cadre d'une simulation parlementaire, tiennent le rôle de députés, de ministres ou de journalistes. Les jeunes parlementaires analysent quatre projets de loi touchant à des problématiques aussi diverses que passionnantes. L'édition 2022 portera sur la décolonisation des institutions scolaires, la libéralisation du secteur culturel des subsides, la fin de vie et la réinsertion pour les sans-abris. Les Valdôtains peuvent y participer grâce à l'Entente liant le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la République et Canton du Jura.

La sélection aura lieu au siège du Conseil de la Vallée le vendredi 21 janvier 2022, à 14h30. Un jury examinera les candidats au biais d'un entretien permettant d'évaluer la lettre de motivation et leur expérience dans divers domaines, ainsi que de juger de leur compétence dans l'expression orale, suite à la lecture d'un article de presse sur un thème de la simulation qui sera soumis aux candidats pendant les 15 minutes de préparation avant l'entretien. Pour les candidats qui, pour des raisons valables dûment certifiées au moment du dépôt des dossiers de candidature, ne peuvent pas être présents à Aoste le 21 janvier, l'entretien pourra se dérouler sur la plateforme "Zoom" le jour même. La participation implique le respect des dispositions gouvernementales en matière de santé publique afin de prévenir la propagation de la Covid-19.