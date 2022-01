Cantine d'Italia: alla Valle d'Aosta un'impronta d'eccellenza, premiata Les Cretes di Aymavilles

È uscita la nuova edizione di Cantine d’Italia, la guida per l’enoturista: la Valle d’Aosta si distingue con sedici cantine recensite tra cui la new entry Pianta Grossa di Donnas. Di queste cantine, Les Crêtes di Aymavilles ottiene il riconoscimento dell’Impronta Go Wine per l’eccellenza nel campo enoturistico nazionale.



Per completezza d’informazione l’elenco completo di tutte le cantine della regione che sono recensite nel volume:



Cave des Onzes Communes



Cave du Vin Blanc de Morgex et de La Salle



Caves Cooperatives de Donnas



Chateau Feuillet



Di Barrò



Grosjean Freres



La Crotta di Vegneron



La Kiuva



La Source



La Vrille



Les Crêtes



Maison Anselmet



Ottin



Pavese Ermes



Pianta Grossa (new entry)



Vevey Marziano