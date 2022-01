Aosta: Per tre mesi raccolta rifiuti ancora alla ditta Quendoz

La proroga, fino al 31 marzo 2022, si è resa necessaria a causa della procedura di gara ancora in corso per il rinnovo dell’affidamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani per i prossimi sei anni, oltre all’eventuale opzione di ulteriori due anni il cui esito è stato pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria nonché dalle vicende relative al ricorso presentato dalla società Quendoz Srl avverso la sua conclusione ad altro operatore.

A luglio 2021, infatti, iIl Tar della Valle d'Aosta ha annullato l'aggiudicazione della gara di appalto del Comune di Aosta per il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla De Vizia Transfer spa di Torino e dalla spagnola Urbaser sa, dopo il ricorso della seconda classificata, la Quendoz srl di Jovençan.

Un problema per la giunta comunale che oggi ha prorogato, per la quarta volta, l'appalto alla Quendoz sino al 31 dicembre 2021. La proroga costò 2.505.038 euro, oltre a 48.495 per la direzione dell'esecuzione del contratto.

Una prima proroga era stata decisa dall'allora giunta del sindaco Fulvio Centoz a febbraio 2020, fino al 31 agosto 2020, in attesa della pubblicazione del bando; la seconda, decisa dalla nuova giunta di Gianni Nuti, aveva portato la scadenza al 31 dicembre 2020 dopo che l'offerta della De Vizia era stata valutata "anormalmente bassa".