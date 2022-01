Entro il 10 gennaio le domande per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2021/2024

“Rivolgo un caloroso invito a tutti i candidati a voler valutare la possibilità di espletare il concorso presso la nostra Regione – commenta l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse – la quale, se da un lato, presenta peculiarità geografiche più complesse rispetto ad altre realtà territoriali, dall’altro, prevede importanti interventi finanziari a sostegno della formazione, proponendo, nel caso specifico, per coloro che scelgono di sottoscrivere il proprio impegno a prestare almeno 5 anni di servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta in qualità di medico di assistenza primaria a seguito del conseguimento del diploma di cui trattasi, un’ulteriore borsa di studio regionale che si aggiunge a quella prevista a livello statale e che porta la remunerazione mensile dei corsisti equiparata a quella degli specializzandi, per un importo complessivo annuale pari a euro 25.000. Voglio inoltre evidenziare – spiega ancora l’Assessore – che con la legge di stabilità regionale approvata qualche giorno fa dal Consiglio regionale, abbiamo stanziato importanti fondi per la predisposizione di nuovi Accordi Integrativi Regionali che andremo ad approvare a breve, i quali sono volti a prevedere delle remunerazioni aggiuntive per i medici di medicina generale che esercitano la propria professione nelle zone di montagna particolarmente disagiate e ciò al fine di valorizzare al meglio e continuare a garantire quel rapporto fiduciario medico-paziente quale azione che si integra nel complesso sistema di interventi per scongiurare lo spopolamento delle nostre vallate”.

Il bando, l’avviso e i facsimile delle domande e delle dichiarazioni sono reperibili sul sito

www.regione.vda.it/sanita/<wbr></wbr>personale/formazione/concorso_<wbr></wbr>mmg_i.asp.

Le domande devono essere inviate – entro lunedì 10 gennaio 2022, a pena di irricevibilità – tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sanita_politichesociali@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it

(il richiedente deve essere in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata PEC).

In caso di domanda per l’accesso alla graduatoria riservata, l’interessato deve inoltre compilare e inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B3) inerente i titoli di servizio e le attività svolte.

All’invio deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, telefonando ai numeri 0165/274271 – 274264 – 274236.