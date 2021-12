Il messaggio del Presidente Alberto Bertin per il 2022

«L'anno che sta finendo è stato inevitabilmente condizionato dalla pandemia non soltanto dal punto di vista dell'emergenza sanitaria ma anche per gli effetti sociali ed economici provocati - dice il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -. Nonostante sia difficile, è tuttavia importante riuscire a immaginare la Valle d'Aosta post pandemia, guardando al di là di questo periodo così critico per tutti. Senza nostalgie per isole felici rappresentate per molto tempo: non esistono e non sono mai esistite isole felici. Deve, invece, esistere la capacità di guardare in faccia la realtà e di dirsi la verità, a partire dal livello istituzionale: che sia nell'affrontare la crisi economica e sociale ma anche nel contrastare la diffusione dei fenomeni mafiosi. Il nostro essere comunità risiede nella consapevolezza di essere cittadini responsabili e impegnati verso obiettivi comuni.»

«La capacità di guardare all'avvenire ci deriva anche dal saper utilizzare la nostra autonomia in modo responsabile e sostenibile, con uno sguardo di lungo periodo - prosegue il Presidente -. In questo anno, come Consiglio Valle, abbiamo fatto esercizio della nostra autonomia per dare sostegno ai cittadini, ai lavoratori, alle aziende. Ora, bisogna guardare alla ripartenza, attuando le riforme necessarie a garantire stabilità, servizi e attrattività al nostro territorio. Per una Valle d'Aosta sempre più valdostana, europea, cosmopolita e aperta al mondo. Guardando la realtà con senso di verità e fiducia nell'avvenire. È questo il mio auspicio per il 2022. Trèinadàn a tcheutte!»