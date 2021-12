A Elisabetta Trussoni il concorso 20 anni di CVA

In occasione dei suoi primi 20 anni di attività, CVA ha indetto un concorso di idee aperto a tutti gli artisti e artigiani valdostani per la realizzazione di una scultura “a tutto tondo” che fosse rappresentativa di CVA, della Valle d’Aosta, delle energie rinnovabili e dei 20 anni dell’Azienda.

Ben 14 le idee proposte: tutte originali e coerenti con i valori che l’azienda aveva richiesto di rappresentare. Dalla selezione della Commissione e dal voto dei dipendenti del Gruppo CVA, è risultata vincitrice l’opera dell’arch. Elisabetta Trussoni, “Entelechia”, dal greco “essere compiuto, essere in atto”, che ha saputo rappresentare al meglio i temi del concorso.

La scultura sarà realizzata principalmente in pietra e metallo e sarà composta in una geometria pulita e semplice, in cui la forza dell'acqua, il calore del sole e il soffio del vento, da sempre elementi chiave per il Gruppo CVA, diventano parte di essa.

Nel dettaglio, essa si compone di un basamento metallico su cui è fissato un blocco lapideo semilavorato in alcune parti, in cui s’inseriscono due anelli metallici concentrici.

Nel cerchio più grande orbita una sfera di pietra. I cerchi sono pensati in metallo con effetto cromato lucido, mentre la base di metallo satinato di colore scuro. “Un risultato importante, – commenta la vincitrice - innanzitutto perché sarà collocato nella mia Regione e perché ho creduto nelle energie rinnovabili sin da liceale.”