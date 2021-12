Prix Grand Continent: la première édition revient à Roberto Calasso

Pour sa première édition, le Prix Grand Continent, organisé avec le soutien du Conseil de la Vallée, de la Commune de Courmayeur, du GEIE-Tunnel du Mont-Blanc et de Skyway Monte Bianco, revient exceptionnellement à une figure cruciale de la littérature contemporaine: Roberto Calasso.

Écrivain, critique et éditeur de génie, Roberto Calasso (1941-2021) fut un auteur européen. Par son travail à la tête de la maison Adelphi pour faire paraître les pensées et les imaginaires les plus exigeants, comme par les titres qui composent sa vaste œuvre sans nom, traduite dans vingt-huit langues, il a incarné pendant plus de soixante ans le renouveau de l’humanisme européen. L’attribution de l’édition exceptionnelle du Prix Grand Continent 2021 à la figure de Roberto Calasso est un moyen de nous inscrire dans l’histoire longue de l’humanisme, tout en fixant un cap pour l’avenir.

Le Prix Grand Continent est le premier prix littéraire européen pour l’aide à la traduction et à la diffusion. Chaque année, par sa dotation, valorisée à 100 000 euros, il soutient un grand roman européen. Il tire sa force symbolique de son ancrage au cœur du massif du Mont-Blanc. Le Prix Grand Continent tire sa force symbolique de son ancrage au cœur du massif du Mont-Blanc: les travaux du jury ont eu lieu au Pavillon du Mont Fréty à 2 200 mètres d’altitudes et la proclamation à la Pointe Helbronner à 3 466 mètres.

Le jury était composé de huit personnalités littéraires internationales, représentatives de ses cinq langues (allemand, espagnol, français, italien, polonais): Nora Bossong, Javier Cercas, Andrea Marcolongo, Giuliano Da Empoli, Rosa Montero, Achille Mbembe, Géraldine Schwarz et Agata Tuszyńska.