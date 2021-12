Saison culturelle, Madame in concerto

L’esibizione di Madame sarà preceduta dall’opening act Voodoo Kid, definita dalla rivista Rolling Stone “la ragazza prodigio del nuovo pop italiano”.

Madame, 19 anni, è la nuova voce libera della musica italiana : cantautrice di grande talento, è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e la miglior canzone, Voce, che ha ottenuto riconoscimenti tali da confermarla autrice d’eccezione. Il suo esordio discografico per Sugar avviene con l’album Madame sette mesi in classifica e doppio disco di platino, che include 18 brani e i featuring delle collaborazioni con Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, i Pinguini Tattici Nucleari, Gué Pequeno, Blanco e Sfera Ebbasta. Del disco doppio platino sono stati certificati oltre a Voce triplo platino i singoli Marea doppio platino, Baby, Il mio amico feat. Fabri Fibra e Tu mi hai capito feat. Sfera Ebbasta platino, Luna feat. Gaia, Bugie feat. Carl Brave e Rkomi oro.

Il prezzo del biglietto è di 30 euro più 3 euro di prevendita on line.

MODALITA E CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria della Saison culturelle e sul sito www.ticketone.it fino a esaurimento posti.

Il giorno dello spettacolo i biglietti eventualmente disponibili saranno venduti al botteghino.

L’acquisto del biglietto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni titolo emesso.

S potranno acquistare fino a un massimo di 10 biglietti a persona.

INFORMAZIONI UTILI

L’accesso al luogo di spettacolo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 (Super green pass), corredato di un documento di identità in corso di validità e di mascherina almeno chirurgica che dovrà essere indossata per l’intera durata dell’evento.

La fruizione dello spettacolo è consentita nei posti a sedere predefiniti.

Si raccomanda agli spettatori di recarsi allo spettacolo con anticipo al fine di agevolare un ingresso ordinato.

PUNTI VENDITA

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Piazza Roncas, 12

Aosta

Tel. + 39 0165 32778

DA LUN A SAB DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.30 TRANNE I GIORNI FESTIVI

BIGLIETTERIA ONLINE

WWW.TICKETONE.IT

TEL 892101

BOTTEGHINO nel luogo dell’evento

Tel. + 39 335 5210898

IL GIORNO DELL’EVENTO A PARTIRE DALLE ORE 13.30

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.