Monsignor Lovignana chiude Assemblea diocesana

L’assemblea, iniziata il 17 ottobre ultimo scorso, ha visto la partecipazione di oltre260 delegati in rappresentanza di tutte le parrocchie della diocesi, del clero, deiconsacrati e delle aggregazioni ecclesiali.

Oltre alla sessione plenaria di apertura, i delegati si sono incontrati in cinqueconvocazioni zonali per riflettere su un documento che, modificato e integratograzie ai loro interventi, tornerà in aula domani mattina per essere sottoposto allaloro approvazione.

Il testo finale dell’Assemblea sarà consegnato al Vescovo per la redazione di alcunelinnee generali che guideranno l’organizzazione pastorale delle nostre parrocchie neiprossimi anni e la conseguente distribuzione del clero e degli altri ministri.

Il programma della giornata di domani, 18 dicembre

ore 9.15-13.00 Sessione plenaria dell’Assemblea diocesana in Cattedraleore

ore 15.00 Celebrazione della Santa Messa conclusiva in Cattedralenel ricordo del decimo anniversario dell’Ordinazione episcopale del Vescovo, Mons. Franco Lovignana.