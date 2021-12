Guichardaz e Minelli (PCP) non votano il Documento economico finanziario

"Non voteremo questo DEFR, che non ha contenuti né convincenti, né rassicuranti". lo ha annunciato la capogruppo PCP che aggiunge: "È stato consegnato in ritardo ed emendato in maniera pesante dalla stessa maggioranza".

Per Erica Guichardaz e Chiara Minelli si tratta di un "documento che denota mancanza di coerenza e di rispetto per il programma di Legislatura che, evidentemente, sarà riscritto. Non sono passati inosservati i voti della maggioranza sulla riforma elettorale e sulla riduzione di stipendio del Presidente del Consiglio, come quelli di FP-PD sulla riforma dei rifiuti, la cantierabilità del Parini o la rimodulazione progressiva dell’IRPEF".

Le due consigliere regionali commentano: "Rimane la nostra amarezza per il silenzio e il trattamento riservatoci da questa maggioranza. Il nostro spirito rimane quello costruttivo di un tempo e i nostri emendamenti lo hanno dimostrato".