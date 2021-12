Sostegno di Soroptimist a Tavola Amica di Aosta

“Correva l’anno 1948 ma ancora oggi nel 2021- ricorda la Presidente, Alessandra Fanizzi, - sentiamo forte l’impegno assunto per dare concreta attuazione a quel principio. Certo la situazione internazionale non è incoraggiante, ma proprio per questo è di fondamentale importanza evidenziare la portata dei diritti umani nella loro complessità e, soprattutto, le aggressioni che essi subiscono quotidianamente in molti paesi a causa di motivazioni politiche, economiche e religiose”.

La Presidente, in veste di avvocato, ha anche sottolineato “che in questo stesso giorno cade la giornata dell’Avvocatura che ne celebra i valori comuni e la funzione sociale di garanzia e di tutela dei diritti dei cittadini “.

La serata si è svolta con una conviviale presso l’Hotel Etoile du Nord in un’atmosfera di sentita amicizia che ha riscaldato il cuore delle socie e dei loro ospiti, dopo il lungo periodo di distanza forzata.

Iniziata con l’esecuzione degli Inni nazionale e europeo, la lettura dell’Etica e delle Finalità dell’Associazione e i saluti di rito, la serata è proseguita con la cena e poi con la lotteria. Lotteria, questa, alimentata dai tanti fantasiosi regali offerti dalle socie, il cui ricavato, come ogni anno, viene destinato a chi si trova in situazione di sofferenza e di indigenza.

I fondi raccolti ammontano a 1000 euro e saranno devoluti alla “Mensa Tavola Amica” della Caritas per aiutare e assicurare un momento di serenità a chi vive momenti duri, affrontando quotidianamente difficoltà e problemi!

L’incontro si è chiuso con gli auguri per le prossime Festività Natalizie della Presidente, Alessandra Fanizzi e della Vicepresidente nazionale, Vanna Naretto, che hanno ricordato l’impegno del Soroptimist a operare per “accelerare il cambiamento”, per il superamento del divario di genere e il conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, come auspicato dalla neo Presidente Nazionale, Giovanna Guercio.