GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Questi i principali provvedimenti adottati:

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo ha approvato la proposta di “Smart Specialisation Strategy (S3) - Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione autonoma Valle d’Aosta 2021-2027”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

L’Esecutivo ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione, che approva la proroga al 31 dicembre 2022 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e la relativa modifica al Programma, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La quota di cofinanziamento regionale del PSR 2014/22 per il biennio 2021 e 2022 ammonta a 6.808.723,19 euro.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

L’Esecutivo ha approvato lo schema di “Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) nei contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” disciplinante i rapporti tra la Regione – Stazione Unica Appaltante regionale e il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL).

Il Governo ha concesso in via definitiva alla società Cooperativa Forza e Luce di Aosta, a far data dal 1° gennaio 2022 e per la durata di vent’anni, la derivazione d’acqua dal torrente Buthier, nel Comune di Aosta, a mezzo dell’opera di presa del Rû Baudin.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

L’Esecutivo ha approvato il Protocollo di intesa tra la Regione – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi e Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e la Federazione Maestri del Lavoro – Consolato Regionale della Valle d’Aosta, sullo “Sviluppo di iniziative rivolte agli studenti delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, comprese le paritarie, e finalizzate al loro inserimento nel mondo del lavoro”.

La Giunta ha approvato la costituzione del Comitato per lo sviluppo locale, nell’ambito della governance della Politica regionale di sviluppo 2021/27.

SANITÀ, SALUTE E POTICHE SOCIALI

Il Governo ha approvato le linee guida per l’attuazione dei programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 residenti in Valle d’Aosta, con l’inserimento di una nuova prestazione di prevenzione (screening oncologico) nei LEA aggiuntivi regionali.