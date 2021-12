Saison culturelle spectacle: Golden Voices of Gospel in Valle d’Aosta

I Golden Voices of Gospel rappresentano alcune delle migliori voci del Gospel americano in grado di creare un concerto toccante ed eccitante. “Battete le mani, sbattete i piedi e gridate Halleluja…” è quello che sentirete visto che il pubblico è invitato a partecipare a una vera esperienza Gospel. Nella tradizione della chiesa afro-americana le persone dicono: come on lets have church tonight. La musica Gospel può essere sia melanconica come in Swing Low, Sweet Chariot and Motherless Child sia eccitante e ricca di ispirazione come Oh Happy Day!, specialmente se interpretate dal miglior gruppo di professionisti che sanno come far sentire il ritmo!

Questo genere musicale ti entra dentro come nessun altro. Nella loro personale e unica interpretazione, gli artisti accompagnano lo spettatore non solo attraverso il mondo edificante e potente degli spiritual e traditionals del sud, ma anche attraverso le canzoni gospel, forse più conosciute e amate. Questa unione di onesta sensibilità e ispirazione offre al pubblico una visione avvincente dell’autentica gioia di vivere, della fede e della religione.

L’estensione vocale e la varietà del repertorio dei Golden Voices of Gospel è accompagnata dall’altrettanto impressionante accompagnamento di pianoforte, basso, batteria e percussioni che rivela e celebra in ogni performance le radici della musica americana contemporanea, dal cool jazz al driving rock! Golden Voices of Gospel presentano una combinazione di forma e contenuto della Chiesa afro-americano e dei canti di Black Gospel: un’esperienza affascinante e stimolante per tutto il pubblico.

Nel marzo 2001 si sono esibiti per la Walt Disney Inc. per una speciale presentazione de “Il Re Leone”. Erano gli ospiti d’onore al Gospel Award 2005, un live show televisivo a Berlino.

Si esibiscono regolarmente sulla TV tedesca, austriaca e svizzera negli spettacoli del sabato sera del famoso conduttore Florian Silbereisen e hanno accompagnato Umberto Tozzi, Mireille Mathieu, Nana Mouscouri, Bonnie Tyler, David Hasselhoff, Hélène Fischer e molte altre star in spettacoli televisivi seguiti da oltre sette milioni di spettatori.

Nel 2017 i Golden Voices of Gospel hanno partecipato al Bambi Avard a Berlino con la Superstar Hélène Fischer e sono stati il coro del re del pop Michael Jackson.

Si invitano gli spettatori a leggere, prima di recarsi a teatro, il Regolamento di accesso, scaricabile sul sito regionale www.regione.vda.it al link https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/eventi_spettacoli/<wbr></wbr>saison_culturelle/default_i.<wbr></wbr>aspx

Si ricorda in particolare che l’ingresso del pubblico è previsto a partire da 45 minuti prima dello spettacolo, e che gli spettatori devono presentarsi muniti di Green pass rafforzato, di un documento di identità valido e con la mascherina almeno chirurgica (con divieto di usare mascherine di comunità) che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Teatro e durante lo spettacolo.

I biglietti sono in vendita sul sito www.ticketone.it, dove si potranno acquistare fino al giorno precedente lo spettacolo e presso il punto vendita. L’acquisto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività (nome, cognome, data di nascita) per ogni titolo emesso. La disponibilità dei posti è limitata, pertanto si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a persona. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dello spettacolo, presso la biglietteria del locale dove si terrà lo spettacolo, dalle ore 13.30.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Mix verde e Mix Blu - BIGLIETTO UNICO euro 15,00

Punto vendita - MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas 12, Aosta - Dal lunedì al sabato dalle ore 13.30 alle ore 18.30 - Telefono 0165 32778 - Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.