I maestri di sci pronti a tornare in pista

Con la riapertura degli impianti di risalita dei principali comprensori sciistici valdostani, riparte anche l’attività dei maestri di sci che oggi - venerdì 3 dicembre - si sono riuniti all’ex Teatro Splendor di Aosta per la consueta assemblea generale ordinaria.



Il presidente dell’Associazione Valdostana Maestri Sci, Beppe Cuc - presidente anche dei maestri di sci italiani - è fiducioso per l’inverno ormai alle porte, ma si è soffermato ancora una volta sull’attuale situazione e sull’importanza di ripartire seguendo in modo scrupoloso i protocolli. I maestri di sci, così come l’intero comparto della montagna, escono da mesi terribili e sono consapevoli che il ritorno alla normalità non sarà immediato. Per questo motivo il presidente Cuc chiede grande responsabilità e rispetto delle regole all’intera categoria, pronta a tornare in pista con una serie di accorgimenti che erano già stati messi a punto per la scorsa stagione, mai iniziata.



In questi mesi Anef, Fisi, Colnaz e Amsi hanno lavorato con grande sinergia, definendo un protocollo per la ripartenza che è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Finalmente sono arrivati anche i tanto attesi ristori: la Valle d’Aosta - grazie all’enorme collaborazione tra Assessorato e AVMS - è stata la prima regione d’Italia a completare l’iter e a distribuire le risorse ai professionisti. Una pratica che ha subìto tanti ritardi, ma che una volta sbloccata dal Governo centrale è stata aperta e chiusa in poche settimane.



In questi mesi tutte le attività dell’Associazione Valdostana Maestri Sci si sono svolte senza particolari rallentamenti. I corsi di formazione, in pista e in aula, sono proseguiti per tutta l’estate, così come gli aggiornamenti triennali obbligatori.



Durante l’assemblea il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giacomo Biancardi, ha esposto il bilancio preventivo per l’anno 2022 che pareggia a 1.764.149 euro e che è stato approvato all’unanimità dai presenti.



Chiusura con la presentazione del nuovo ausilio sciistico, ideato da Andrea Borney e pensato per le diverse disabilità e con le doppie premiazioni dei maestri di sci alpino e fondo con 30 anni di servizio e dei neo maestri di sci alpino e fondo, che hanno da poco concluso il percorso formativo.