Horaire hivernal, du 12 décembre 24 courses trains directes Aoste-Turin

À partir du dimanche 12 décembre, Trenitalia introduira l'horaire hivernal, avec 24 trains entre Aoste et Turin Porta Nuova sans changement, en moins de deux heures. Tous les trajets seront effectués avec les nouveaux trains bimodaux, sans avoir à changer de train: "Une solution qui permet de raccourcir les distances et, en un peu moins de deux heures, d'atteindre Turin depuis Aoste et vice versa", écrit Trenitalia dans un communiqué, à l'occasion de la présentation à Milan du nouvel horaire d'hiver. Pendant la période des fêtes, les marchés de Noël d'Aoste seront accessibles en train : "L'engagement de Trenitalia se poursuit pour des voyages confortables et durables, encouragés par des concessions ad hoc dédiées aux voyageurs, favorisant ainsi le tourisme local".



Pour les amateurs du trekking, il sera possible, "en réjoignant en train une gare railroad d'où on peut commencer une excursion naturaliste, de bénéficier d'une remise de 20% sur le coût des excursions organisées par les guides environnementaux de Guide Trek Alps". De plus, le Fort de Bard devient également une destination accessible en train grâce à la gare ferroviaire railrodia: "Les détenteurs de billets de train pourront entrer gratuitement dans le Fort et profiter d'un tarif réduit pour tous les espaces d'exposition".