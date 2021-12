Le sen. Lanièce rencontre Draghi

"Le président Draghi est bien conscient que la montagne a le plus payé les effets de la pandémie. Après les deux dernières saisons de fermetures, celle qui s'approche à grands pas doit être sauvegardée. Il faut aussi maintenir un haut niveau d'engagement financier en continuant à encourager les mesures mises en place sur le terrain pendant la pandémie". Il le déclare le sénateur Albert Lanièce, vice-président du Groupe pour les autonomies, après la rencontre d'aujourd'hui avec le président du Conseil Mario Draghi, à laquelle il a assisté avec ses collègues Julia Unterberger et Dieter Steger.

Concernant la loi de finances, selon Lanièce, "des améliorations doivent être apportées, en augmentant les crédits contre l'augmentation des factures et en protégeant les déductions immobilières, avec un mécanisme plus progressif de sortie des normes actuelles de 110%". Enfin, le sénateur est satisfait de l'inclusion dans le récent traité avec la France d'un article spécifique consacré aux minorités linguistiques: "J'ai félicité le président Draghi,- conclut-il- avec l'espoir que grâce aussi à ce traité, de nouvelles opportunités pour la protection et valorisation de notre spécificité puissent se créer".