Volano i contaggi. I non vax ed i no greenpass sconsideratamente vanno avanti

Sfonda quota 600 il contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta e nell'ultima giornata tornano a crescere di tre unità anche i ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta. Il bollettino di aggiornamento segnala nelle ultime 24 ore 65 nuovi positivi, che con 34 guariti porta il totale dei positivi attuali a 630, 31 più della giornata di ieri. I tamponi refertati sono stati 2.423.

Dei positivi, 611 sono in isolamento domiciliare e 19 in ospedale: 18 sono nel reparto Covid 0 e in quello delle Malattie infettive; uno è in Terapia intensiva. Non si sono registrati nuovi decessi. Era da inizio maggio che in Valle non si registrava un numero di positivi superiore a 600. I dati sono stati diffusi dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla protezione civile.

Il bollettino in Italia: 12.932 contagi e 47 decessi. Tasso positività al 2,5%.

Processati 512.592 tamponi. In aumento terapie intensive (+14) e ricoveri (+138). Da inizio pandemia superati 5 milioni casi totali in Italia. Il ministro dell'Interno Lamorgese domani incontrerà i prefetti per il piano controlli sul super green pass da attuare sui territori. "Chiusure con estero per non chiudere Italia" ha detto il ministro degli Esteri Di Maio. Primo caso sequenziato della variante Omicron nel nostro Paese in un paziente campano di ritorno dal Mozambico.

Sono 5.007.818 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Gli svizzeri vogliono il Green pass, il 62% vota 'sì'

Contestato nelle piazze, il Green pass ha ampiamente superato lo scoglio delle urne in Svizzera, dove, primi al mondo, gli elettori erano chiamati a votare sulle modifiche legislative che hanno introdotto il pass sanitario: il 62% degli elvetici ha votato a favore. In un clima polarizzato, la vittoria dei Si' è importante per il governo ed una conferma della strategia adottata per fronteggiare la pandemia, che non accenna a placarsi, cosi' come le tensioni che hanno accompagnato il voto. Oggi alcuni oppositori sono nuovamente scesi in piazza a Losanna e Berna: alla periferia della piazza federale, chiusa dalla polizia, hanno gridato "Liberta', libertà, libertà" e suonato le campane. Il referendum, lanciato da tre comitati anti-pass, prendeva di mira la modifica della legge con la quale il Parlamento ha introdotto nel marzo scorso la base legale per il certificato Covid. In Svizzera, tale documento attesta una guarigione, una vaccinazione completa o un test negativo, e dal 13 settembre scorso è obbligatorio all'interno di ristoranti, strutture culturali e sportive e altre manifestazioni al chiuso.

La variante Omicron del coronavirus e il super green pass in Italia e nel mondo di oggi 28 novembre.

Primo caso della nuova variante anche in Italia: si tratta di un professionista che risiede nel Casertano, in Campania. L'uomo era vaccinato con due dosi, cinque familiari risultano positivi. Speranza: "Nuova variante ulteriore sfida, mantenere il massimo livello di attenzione e cautela". Nel bollettino di oggi 12.932 casi e 47 morti, positività sale a 2,5%. Superati i 5 milioni di casi da inizio pandemia. Il Friuli Venezia Giulia in zona gialla da lunedì. Ministero della Salute chiede alle Regioni di rafforzare il tracciamento. Continua la campagna vaccinale con nuovo record di somministrazioni delle terze dosi di vaccino: 283.438 in 24 ore. Salgono anche le prime dosi dopo l’annuncio dell’introduzione del super- Green pass da parte del Governo.