Aosta: Nel centro storico obbligo di mascherine indossate

E’ fatto obbligo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni di sabato e domenica e dei giorni festivi, nelle vie e piazze ricomprese negli assi costituiti dal Decumano e dal Cardo Massimo di seguito meglio specificate, durante l’arco temporale compreso dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 inclusi, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiale multistrato idoneo a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento fino al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro.

Il provvedimento è applicato in Via E. Aubert;  P.ce des Franchises;  Via Croix de Ville;  P.ce Roncas;  Via De Sales ovest;  Via De Tillier;  Via Gramsci nord;  P.ce E. Chanoux;  Via Porta Praetoria;  Via Sant’Anselmo;  P.ce A. D’Augusto.

L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; fatta salva l’applicazione di eventuali norme di natura penale, le violazioni al presente atto ordinativo saranno punibili con sanzioni amministrative pecuniarie.