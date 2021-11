Avanti con i contagi ed i morti. Medaglie ai no vax e ai no green pass

Un nuovo decesso per Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Intanto accelera la curva del contagio. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 83 nuovi positivi a fronte di 215 casi testati. I guariti sono nove. Gli attuali positivi salgono a 539, di cui 524 sono in isolamento domiciliare. In salita anche i ricoveri: sono 15, di cui 13 nei reparti ordinari e 2 in terapia intensiva. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dall'ufficio stampa della Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta.

IN ITALIA

3.764 nuovi casi e 71 decessi. Tasso di positività al 2,1%.

Dopo il via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNtech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa è stata convocata la prossima settimana per dare il suo parere per l'Italia. Mentre l'Austria già consiglia la vaccinazione di bambini tra i cinque e gli undici anni contro il Covid.