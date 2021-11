Aosta: L'Arco d'Augusto e gli chalet del Marché Vert Noel

In fase di ultimazione l'allestimento degli chalet in piazza Arco d'Augusto

Quando mancano dodici giorni all'inaugurazione dell'evento turistico-commerciale più importante della stagione invernale aostana, è quasi terminato l'allestimento della nuova location del Marché Vert Noel in piazza Arco d'Augusto.

Quest'anno l'edizione del Marché vedrà i mercatini sdoppiarsi con un trentina di chalet che animeranno la tradizionale sede del Teatro Romano e altri nove allestiti ai piedi dello storico monumento romano.

"Una scelta voluta per ragioni di sicurezza", ha spiegato l'assessora allo Sviluppo economico e Promozione turistica del Comune di Aosta, Alina Sapinet, e che si accompagna ad "un nuovo marchio registrato e creato appositamente per il Marché Vert Noël - prosegue Sapinet- e alla presenza di tre chalet istituzionali per promuovere il più possibile questa regione che riparte".

Ricco anche il calendario di eventi collaterali che ruoteranno attorno al Marchè Vert Noël. Dal 20 novembre, piazza Chanoux si trasformerà in una pista di pattinaggio a cielo aperto, mentre in piazza Roncas sarà allestita una giostra dedicata ai più piccoli. Non mancheranno poi dimostrazioni degli artigiani, attività di animazione per bambini, visite guidate della città ed esibizioni musicali che terranno compagnia a turisti e residenti per gli oltre quaranta giorni dell'evento.

A rendere ancora più accogliente il centro storico della città, ci ha pensato la Chambre Valdôtaine, altro partner fondamentale dei mercatini insieme alla Regione Valle d'Aosta, alla Compagnia valdostana delle acque e alla Pila spa, che proporrà uno speciale allestimento natalizio che sarà svelato al pubblico il prossimo 27 novembre, giorno dell'inaugurazione del Marché.

"Come sempre abbiamo voluto rendere festoso il clima- afferma il presidente della Camera di Commercio valdostana Roberto Sapia- e così installeremo 700 alberelli luminosi in tutto il centro storico con particolare attenzione al percorso che collega le due sedi del Marché Vert. È un'iniziativa importante, fortemente voluta dalle imprese e credo che l'aspetto più bello sia rendere accogliente il nostro centro città".