VdA Unie e Av riproporranno 'tampon tax' nel bilancio

L'Alliance Valdôtaine e Vallée d'Aoste Unie rilanciano sulla 'tampon tax' e intervengono sulla vicenda del voto segreto di ieri in Consiglio Valle in cui la maggioranza è andata 'sotto'.

Av e Vda Unie esprimono "sgomento per quanto avvenuto: una mozione da noi sottoscritta che con il voto segreto non è stata accolta e ha manifestato la presenza di franchi tiratori nella maggioranza", rilevano i due gruppi in una nota, parlando di "scelta deprecabile, perché mai come ora è necessaria stabilità per garantire governabilità, in modo coeso e con senso di responsabilità".



Av e VdA Unie aggiungono che "il nostro impegno politico sarà quello di lavorare insieme alla maggioranza per inserire nella legge di bilancio uno stanziamento a favore della messa a disposizione gratuita di prodotti igienico-sanitari femminili nelle scuole, nello spirito dell'iniziativa da noi proposta e per dare corso a quanto votato da noi in Consiglio, anche se la mozione non è stata accolta".