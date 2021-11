Niente assorbenti gratuiti nelle scuole valdostane

Con votazione segreta richiesta dal capogruppo della Lega, Andrea Manfrin, il Consiglio Valle ha respinto ieri una mozione illustrata da Andrea Padovani (Federalisti Progressisti-Partito Democratico) e firmata anche da Albert Chatrian (Alliance Valdôtaine), Paolo Cretier (Fp-Pd), Corrado Jordan (VdA Unie) e Aurelio Marguerettaz (Union Valdôtaine) che chiedeva di avviare un progetto per mettere a disposizione gratuita prodotti igienico-sanitari femminili in tutte le scuole e di chiedere al governo l'introduzione dell'aliquota agevolata dell'Iva, al 4%, sugli stessi prodotti.



Oltre alla maggioranza (19 voti), avevano annunciato il voto favorevole anche le due consigliere del Progetto Civico Progressista. Nel segreto dell'urna, i "sì" sono stati appena 16, con 8 "no" e 11 astensioni. Dopo il voto ci sono stati momenti di tensione in maggioranza. La seduta del Consiglio regionale è terminata.