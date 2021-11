Alla 'Locanda da Mami' di Charvensod Mirko Spelta racconta 'Scusa se ti chiamo stronzo'

"La felicità fa talmente paura da nasconderci dietro qualsiasi pretesto, anche quelli più inverosimili, per non mettersi, o rimettersi, in gioco". Per nulla scontata, è una delle tante riflessioni contenute in 'Scusa se ti chiamo stronzo', ultima fatica letterario-teatrale di Mirko Spelta, scrittore, speaker, autore radiofonico e teatrale milanese; il libro sarà presentato dallo stesso autore, con una performance che si annuncia singolare e accattivante, giovedì 4 novembre dalle ore 19,30 alla 'Locanda da Mami' a Charvensod in collaborazione con la libreria Brivio di Aosta.

Saggio ma anche opera teatrale, 'Scusa se ti chiamo stronzo' racconta "alla donna chi e cosa è l'uomo - afferma Spelta - e in realtà lo racconta anche a noi stessi. Non si parla solo di 'stronzi' ovviamente; ho cercato di spiegare alle donne come sono fatti gli uomini nelle diverse, tipiche situazioni di coppia: dalla fatidica 'prima sera', a come vivono il 'momento magico' dell'innamoramento, la convivenza, la diversa modalità di comunicazione tra uomini e donne. Tutte cose che tendenzialmente le donne sanno ma che spesso e volentieri, proprio perchè abbiamo dinamiche mentali diverse, tendono a dimenticare o a negare a sé stesse".

Suggerire in modo ironico e divertito quello che passa realmente nella testa degli uomini 'in relazione' con una donna è l'obiettivo principale del libro di Mirko Spelta, "affinché le coppie possano capirsi, perchè la comprensione reciproca è la chiave fondamentale per potersi poi accettare l'un l'altro e poter vivere bene insieme". Spelta racconta poi e cerca così di prevenire il possibile 'decadimento' della coppia, ovvero quando il rapporto inizia ad essere dato per scontato: "quando si entra nel cliché inconscio degli stereotipi uomo-donna inizia il declino: nel mio libro ne ho ricordati alcuni, con la speranza che il parlarne aiuti chi legge a superarli".

La presentazione alla 'Locanda da Mami' è composta da diversi momenti, uno successivo all’altro, ed in particolare: - Calice di benvenuto, offerto da EnoStars “Le Stelle dell’enologia” - Performance dell’autore, in cui verranno proposti piccoli stralci dal vivo del libro “Scusa se ti chiamo stronzo”, con interazione diretta con il pubblico; - Firmacopie (con la collaborazione della cartolibreria Brivio di Aosta) - Cena conviviale in Locanda con giro pizza (bevande incluse). Prezzo complessivo dell’evento (calice + performance + libro + giropizza), 35 euro a persona.