L'One Day Hackathon per i giovani arriva in Valle

I giovani valdostani tra i 17 e i 35 anni potranno partecipare agli One Day Hackathon, i 20 eventi online, uno per ogni regione dello Stivale, dedicati allo sviluppo di idee progettuali, innovative e sostenibili nate dalle menti delle giovani generazioni per il rilancio dei propri territori.

L'inziativa è proposta a livello nazionale dalla Fondazione 'Èbbene', dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e dalla Fondazione San Gennaro, mentre in Valle è promossa dalla Fondazione Comunitaria.

In ogni appuntamento le giovani menti sono chiamate a sfidarsi a colpi di idee imprenditoriali e di animazione territoriale su alcuni dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Per la Valle d'Aosta il primo incontro è fissato per l'11 novembre e si tratterà di una competizione online. I progetti regionali selezionati potranno accedere a una seconda fase che si svolgerà in presenza a Duino, cittadina nei pressi di Trieste. I costi della trasferta verranno sostenuti dalla Fondazione Èbbene.

Per partecipare è necessario registrarsi al link https://www.nexteconomia.org/registrati/?role=innovatore . L'Hackthon si concluderà con la selezione di una ventina di migliori idee a livello nazionale, che riceveranno un contributo economico e progettuale per realizzare i progetti presentati.

L'obiettivo finale dell'iniziativa è la nascita di nuovi hub di prossimità per accompagnare e sostenere le persone più fragili del territorio ma al contempo, generare impatto sociale e valorizzare il protagonismo giovanile.